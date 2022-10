Solo una formalità la gara di ritorno della doppia sfida alle belghe del Kortrijk nel turno eliminatorio dell'Eurocup femminile.

La squadra sassarese gioca al PalaSerradimigni (ore 20) con la sicurezza del +45 dell'andata in una gara davvero senza storia, chiusa 96-51, col break decisivo già nel primo quarto di 31-10, curiosamente replicato nell'ultima frazione.

Mancherà l'esterna Makurat che si è fatta male alla caviglia destra durante il vittorioso match di campionato contro Lucca. Più spazio quindi per il play Mazza e per le giovani, Toffolo in primis, per una partita che serve d'allenamento alla prossima partita di A1 femminile, in casa della corazzata Venezia della ex Jessica Shepard.

Battendo le belghe dello Spurs Kortrijk, le biancoblù di Restivo approderanno alla fase a gironi dell'Eurocup che le vede inserite nel Gruppo J dove figurano già le inglesi del London Lions e le francesi del Roche Vendee.

