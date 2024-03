La tradizione degli ultimi anni è favorevole e la squadra sassarese ci tiene a proseguire. Domani sera a Trento contro la Dolomiti Energia (inizio alle 20.30) è una delle gare che vale come spareggio tra pretendenti ai playoff.

Entusiasmo e fiducia a grandi livelli per la Dinamo dopo il tris di successi cotnro le big della serie A. "Ma questa è una gara da vincere, non una senza niente da perdere come le precedenti" ha sottolineato il coach Nenad Markovic.

Trento ha perso un po' della brillantezza di inizio stagione, ma tra le mura amiche sviluppa la massima aggressività difensiva e accentua la propensione a rimbalzo offensivo. Squadra con tanto talento offensivo, può permettersi il lusso di fare a meno degli infortunati Ellis e Udom. In dubbio Grazulis, il migliore e il più preciso al tiro, con 14 punti di media, ma vietato illudersi sulla sua assenza.

La formazione biancoblù deve concentrarsi su se stessa e sul lavoro ottimo che sta facendo. Limitare i rimbalzi avversari, attaccare con equilibrio e controllare il ritmo sono le chiavi per cercare di bissare il successo dell'andata: 80-73.

