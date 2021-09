L'esordio casalingo assoluto della nuova stagione è anche il ritorno al Palaserradimigni col pubblico. Sabato alle 21 arriva la Vanoli Cremona per il primo turno della Supercoppa Italiana e nel palazzetto sassarese, come in tutti gli impianti al chiuso, è possibile far entrare spettatori sino al 35% della capienza, quindi 1.500 posti.

La Dinamo arriva all'appuntamento con due settimane di lavoro al completo (escluso il lungo Diop) e la esperienza positiva del City of Cagliari contro Bayern Monaco e Baskonia Vitoria, due formazioni di Eurolega.

Più problemi per Cremona: è saltata l'amichevole contro Treviglio e a Sassari arriva senza ben tre stranieri. Saranno assenti l'ala Malcom Miller, ex Toronto Raptors, la guardia Jalen Harris e il centro Jamuni McNeace.

La squadra di Galbiati è stata rivoluzionata: sono rimasti solo il veterano Poeta e il play-guardia Cournooh. Dieci giorni fa la guardia Haywood Highsmith ha esercitato la clausola di uscita per firmare con Philadelphia e quindi è stato ingaggiato Miller, mentre l'ala Tinkle è arrivato soltanto due giorni fa e sotto canestro dovrà dare una mano l'ivoriano Sanogo (uscito dall'Università di Seton Hall) dato che Agbamu è un 2003 promettente ma che arriva dal Bassano dopo due campionati di C gold.

