Non si vuole più fermare la squadra sassarese che domenica a Scafati cerca la quinta vittoria consecutiva, la settima in otto gare, per consolidare il quarto posto, seppur detenuto insieme ad altre tre formazioni.

C'è fiducia nell'ambiente biancoblù, come sottolineato dal play-guardia Chris Dowe in conferenza stampa: «Abbiamo trovato il nostro equilibrio, tutti hanno alzato il livello, abbiamo fatto uno step sia offensivo che difensivo, ci passiamo molto bene la palla, ci aiutiamo. Mancano dieci partite alla fine della stagione, bisogna stare focalizzati sull’obiettivo»,

Nella gara del PalaSerradimigni successo della Dinamo per 86-76 con una prestazione superba delle tre ali: Bendzius, Jones e Treier segnarono insieme 53 punti. Attenzione però al cambio di guida tecnica, con sacripanti che ha preso il posto del dimissionario Caja e naturalmente occhio all'ex David Logan, capace di farsi sentire ancora in attacco a dispetto dei 40 anni.

