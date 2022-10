La seconda giornata della fase a giorni di Champions è già un crocevia per entrambe, sconfitte nella prima giornata. Domani sera Sassari è impegnata a Salonicco (ore 18.30) contro il Paok, che si è fatto superare in casa dal Digione per 70-66. Ha iniziato con uno stop casalingo anche la Dinamo, battuta dal quotato Malaga per 87-76.

Nel campionato ellenico Paok ha appena vinto il derby di Salonicco contro l'Aris 88-66. Formazione non eccelsa come stazza, tanto che schiera spesso quintetti senza un centro vero, il Paok ha i punti di forza negli esterni: la guardia tiratrice Franke, ex Trento, i play americani Riley (25 punti con 6/12 contro Digione) e Hands. Occhio poi all'alapivot americana Renfro, pericoloso anche a rimbalzo.

Nel Banco assenti ancora per infortunio Treier, Devecchi e Dowe, da capire se è recuperabile Gentile. Il coach Bucchi si attende una reazione di carattere dalla squadra dopo la scialba prova di Treviso.

