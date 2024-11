Tra i no dei club di Nba ed Eurolega e gli infortuni, è una nazionale rimaneggiata quella che domani sera alle 20.30 affronta a Reykjavik la prima delle due sfide contro l'Islanda valide per la qualificazione a EuroBasket 2025. La seconda è in programma lunedì a Reggio Emilia.

Il coach Pozzecco fa affidamento sui veterani che ha allenato a Sassari, il play sassarese Spissu e la guardia Vitali, e anche su un altro ex Dinamo, il pivot Tessitori. Tre gli infortunati: Petrucelli, Niang e Casarin. Milano ha poi richiamato Flaccadori per l'Eurolega, tanto che saranno solo 11 i giocatori a disposizione.

L’Italia si qualifica per gli Europei vincendo sia a Reykjavik che al PalaBigi di Reggio Emilia. Basta una vittoria soltanto nel caso che la Turchia vinca entrambi gli scontri con l'Ungheria.

© Riproduzione riservata