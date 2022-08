Una splendida schiacciata a una mano nell'amichevole contro la Lettonia, poi la ricaduta con scivolata e l'infortunio al gomito destro. Serio. Per l'ala estone di passaporto italiano Kaspar Treier si prospetta un'operazione chirurgica e uno stop di almeno tre mesi. Lo ha spiegato Taivo Väärsi, il medico della nazionale di Estonia: "Gli esami hanno dimostrato che c'è una frattura del gomito ed è necessaria l'operazione".

Quando la nazionale è tornata in patria, Treier è stato sottoposto a una TAC che ha dimostrato che l'infortunio era grave ed era indispensabile l'intervento.

Niente Eurobasket dunque per il ventitreenne Treier, che il 2 settembre avrebbe dovuto affrontare proprio l'Italia di Pozzecco, Spissu e Datome. Ma anche niente Supercoppa e fase a gironi della Champions League con Sassari, dato che difficilmente il giocatore potrà rientrare prima del mese di dicembre.

La Dinamo ora è costretta a cercare una soluzione per fare fronte all'assenza del primo cambio di Bendzius nello spot di “4”. Qualche giorno fa la società sassarese ha ingaggiato a gettone Tommaso Raspino, classe 1989, ex Stella Azzurra e Udine, proprio per far fronte all'assenza di Treier in previsione dei campionati europei, ma ora se l'esperto giocatore (che però è più un'ala piccola) convince il tecnico Bucchi potrebbe anche restare qualche mese, sino al rientro dello sfortunato Treier.

