La speranza è che la coppa europea risollevi il morale della Dinamo e la rilanci anche in campionato. Stasera al PalaSerradimigni (20.30) è di scena il Ludwigsburg, battuto in Germania due settimane fa per 89-79.

Se i biancoblù di Bucchi concedono il bis ipotecano il terzo posto che dà diritto allo spareggio per andare avanti nella Champions Fiba.

La formazione tedesca si accoppia bene con il Banco di Sardegna perché i due centri Edigin e Childs non superano i 201cm e quindi si può mascherare meglio l'assenza di Diop. Non a caso all'andata il pivot Gombauld e l'ala McKinnie hanno conquistato insieme 21 rimbalzi. Dietro la vittoria dell'andata un'ottima prova corale con cinque giocatori in doppia cifra.

La gara di domani e quella di sabato saranno anche un test per il play Whittaker, finora il giocatore più deludente rispetto alle attese.

© Riproduzione riservata