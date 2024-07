Il diciottenne Alessandro Dore giocherà nella B interregionale con la BluOrobica di Bergamo. Il play-guardia sassarese, che ha esordito e segnato in A2 con la Dinamo, parte quindi dalla quarta serie per avere spazio e fare esperienza sul parquet.

Dore viene da una famiglia di cestisti: padre e zio arbitri, madre giocatrice, e il cugino è Massimo Chessa, che ha giocato diverse stagioni in A con Biella e Dinamo. Cresciuto tra Dinamo e Basket 90, nella stagione passata ha fatto il doppio tesseramento e giocato in C con la Torres e partecipato alla Next gen con la Dinamo.

Il coach Marco Albanesi spiega la scelta: «Alessandro è una guardia moderna, un realizzatore, ogni volta che l’ho visto giocare mi ha colpito per la facilità con cui può fare canestro e per la varietà di soluzioni. Tira da 3, tira da 4, attacca dal palleggio, attacca sulle uscite. Ha già un anno d’esperienza senior ma ora deve cimentarsi a un livello più alto. Sono certo farà bene».

Alessandro Dore ha commentato: «Sono molto contento ed eccitato di far parte di questo progetto, ho molte ambizioni per questa nuova esperienza, so che Bergamo può farmi crescere sia come giocatore che come persona. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura».

