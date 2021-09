Continua l’esperienza oltre Tirreno per il giovane cestista sedicenne nuorese Pasquale Canu, chiamato nel roster del Parma Basket Project in cui disputerà i Campionati di Eccellenza Under17 e Under 19 che prenderanno il via il prossimo 23 ottobre. Il giovane atleta, dopo un anno complicato alla Tiber basket Roma di Massimo Cilli, ora è pronto per una nuova esperienza.

“A Parma mi trovo benissimo – racconta Canu - sono a disposizione dello staff tecnico e dell’allenatore Erich Franchini. Ringrazio il presidente Massimo Guggia per l’accoglienza e l’opportunità di giocare in un campionato così qualificante”. Dopo una serie di consensi che hanno suscitato interesse, Canu ha scelto la società Parma Basket Project con la formula del prestito annuale e ora si proietta verso una regione, l’Emilia Romagna, che vanta società storiche del basket italiano, tra cui Virtus e Fortitudo Bologna, che disputeranno con il PBP i campionati nazionali. La PBP è Parma Basket Project, una franchigia nata grazie alla collaborazione di quattro società: Vico Basket, Walnut Basket Noceto, Tigers Parma Basket Academy e Polisportiva Gioco, e punta la sua maggiore attenzione al settore giovanile, con uno staff e una progettazione di invidiabile efficienza e professionalità.

“Tornare alla normalità e alle buone prestazioni significa fare molto lavoro tecnico e sacrificio –conclude l’atleta -, per questo ringrazio Petar Roganovic, della Next Step Academy di Rapallo”.

