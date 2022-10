Al via la stagione 2022/2023 della A2 femminile di basket, campionato in cui le portacolori sarde saranno ancora Cus Cagliari e Techfind Selargius. Domani le universitarie debutteranno in casa contro l’Umbertide, con palla a due alle 15.30, mentre per le giallonere il programma della prima giornata prevede un esordio in trasferta, al Palasport San Marcellino di Firenze, alle 19.

Cus Cagliari. Le cussine ospiteranno sul parquet di Sa Duchessa una delle avversarie più quotate del torneo, la finalista degli ultimi playoff. Le umbre, che si sono rinnovate con l’inserimento della tiratrice Boric e la partenza di Giudice, si troveranno di fronte un Cus che nell’ultima estate ha cambiato parecchie pedine, con l’arrivo di Giangrasso, Paoletti e della straniera Stawinska.

“Umbertide ha un nuovo assetto e dovremo capire quale sarà la sua filosofia di gioco. È normale che all’esordio ci siano delle incognite, ma siamo curiosi di confrontarci con loro per capire a che punto siamo”, ha spiegato coach Federico Xaxa. “Le nuove si stanno sintonizzando con chi già faceva parte del nostro roster e siamo fiduciosi. Il primo obiettivo sarà guadagnare una posizione tranquilla lontana dalla zona playout e abbiamo i numeri per farlo”.

Techfind San Salvatore. Il vento di rinnovamento ha portato grandi cambiamenti anche a Selargius, dove coach Righi ha preso il posto di coach Fioretto, sono arrivate Vargiu, Makurat, Srot e Aispurúa ed è tornata Granzotto, protagonista nella stagione 2020/21, culminata con la storica qualificazione ai playoff, ripetuta poi nell’ultimo campionato.

“Firenze vanta un gruppo solido e rodato che ha in Marta Rossini un riferimento e ora può contare anche sulla play Cremona. Noi, tuttavia, arriviamo alla partita esattamente come avevamo programmato e non vediamo l’ora di capire meglio a che punto siamo dopo 6 settimane di preparazione, per fissare un punto di partenza e provare a migliorare costantemente”, ha svelato coach Simone Righi. “Il Firenze ama giocare al limite dei 24 secondi, noi dovremo correre e cercare soluzioni in campo aperto”.

