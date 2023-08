Assegnate le tredici maglie per la stagione 2023/24. Naturalmente i giocatori confermati hanno tenuto la propria maglia, a parte Treier che ha abbandonato la numero 9 per fiondarsi sulla 3 che ha indossato con la nazionale dell'Estonia. Restano Kruslin con la 6, Bendzius con la 20, Gandini con la 21, il neo capitano Gentile con la 22, Raspino con la 23 e Diop con la 25.

Per quanto riguarda la maglia numero 0 è gettonatissima: l'anno scorso l'aveva Jamal Jones, ma nel prossimo campionato tornerà sulle spalle di un play, il neo acquisto Cappelletti, che in qualche modo succede a Spissu nella cabina di regia italiana.

La combo-guard Tyree avrà la 5 come Dowe, il play Whittaker la numero 11, il pivot francese Gombauld la 26 e l'ala greca Charalampopoulos la numero 33. Infine il diciottenne Pisano, inserito in prima squadra in pianta stabile, giocherà con la numero 2.

