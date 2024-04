Bella reazione del Banco di Sardegna che dopo la figuraccia con Varese strapazza a domicilio Scafati (74-99 il finale) in una gara che ricorda a parti invertite quella della settimana scorsa. Peccato che il successo sia inutile: Pistoia vince a Trento e spegne la debole fiammella di speranza per i playoff.

Partenza razzo del Banco: tripla di Kruslin che supera quota 1.000 punti, 4/4 ai liberi di Gombauld e tripla di Jefferson per il 10-0 dopo neppure due minuti. Dopo pochi secondi però è uscito Tyree per infortunio a una caviglia, ma rientra due minuti più tardi, quando Scafati ha già iniziato il recupero ed è importante per tenerla a distanza: 8-15 al 6' per Sassari.

I biancoblù partono forte anche nel secondo quarto e la rubata di Cappelletti vale il massimo vantaggio: 19-31 al 12'. Gioca in transizione la squadra di Markovic che sfrutta la giornata al tiro da tre anche di Jefferson e va a +15 al 15'. La Dinamo tocca anche il +20 prima che l'ex Robinson riduca il distacco: 35-49 alla fine del primo tempo.

Nel terzo quarto Kruslin continua a far canestro dall'arco (4/4) per il 40-58 del 23'. Il banco tocca anche il +23 grazie alla precisione da tre: 52-75 l'ultimo parziale. L'ultimo quarto è solo pro forma, i biancoblù toccano anche il +29 con Gandini e Treier in campo.

