La Virtus Cagliari supera a domicilio il Cus Cagliari per 39-47, in gara 2, e vince per il terzo anno di fila il torneo di serie B femminile. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico, inoltre, stacca il pass per gli spareggi nazionali che valgono la promozione in serie A/2, categoria che in casa Virtus manca da 3 stagioni.

Gara 2. Dopo aver vinto gara 1 (71-42), la Virtus si è ripetuta, al termine di una gara bella e incerta fino al 40’. Le universitarie escono sconfitte, ma tra gli applausi del numeroso pubblico presente a “Sa Duchessa”. L’avvio è equilibrato, con il Cus che chiude avanti per 12-11 al 10’ grazie alla vena realizzativa di Striulli (6 punti per lei nel primo quarto). Nella seconda frazione la Virtus riesce a mettere la testa avanti (12-17 al 13’), ma Striulli e Caldaro trascinano le padrone di casa che chiudono sul +4 all’intervallo (26-22 al 20’). Il terzo quarto parte con la Virtus che cerca l’aggancio, grazie in particolare a Lussu (9 punti per lei nella frazione) e il soprasso arriva al 24’, sul 29-31. Da qui l’allungo fino al 29-35 del 26’. La reazione della compagine allenata da Federico Xaxa non si fa attendere (33-35 al 29’), anche se il parziale si chiude sul 33-37 in favore delle ospiti. Nell’ultimo periodo il Cus arriva fino al -2 al 32’ (35-37), ma la Virtus, grazie a Lucchini, riprende il largo, fino al massimo vantaggio del 38’ sul +10 (37-47) che permette al quintetto di Staico di gestire la gara fino alla sirena finale.

Il Tabellino di gara 2.

Cus Cagliari – Virtus Cagliari 39-47 (serie 0-2)

Cus Cagliari: Brun, Serra, Saba, Caldaro 11, Oppes, Saias 4, Gagliano 4, Salvemme 8, Testoni, Striulli 12. Allenatore: Xaxa.

Virtus Cagliari: Lussu 11, Vargiu 14, Lucchini 11, Gallus, Pasolini, Corda, J. Valtcheva, Rabchuk 9, Podda 2, Pinna, Pellegrini Bettoli, D. Valtcheva. Allenatore: Staico.

Parziali: 12-11; 14-11; 7-15; 6-10.

Arbitri: Emmylou Mura di Selargius e Alberto Putzulu di Quartu Sant’Elena.

