A Scafati per l'ultima trasferta della stagione. Che potrebbe non essere l'ultima, ma solo se Sassari batte anche Reggio Emilia e le concorrenti dirette perdono sempre. La gara di domenica arriva dopo la figuraccia contro Varese e la sfuriata del presidente. Il tecnico Nenad Markovic dice: «Sono molto arrabbiato e deluso, ci parlo tutti i giorni coi ragazzi ma non ho a che fare con bambini, sono professionisti. È un mistero per me quello che è successo dopo Brindisi, dopo le 4 vittorie in cinque partite».

«La squadra si è allenata molto (già lunedì doppio allenamento) e bene – prosegue il tecnico – ma il quiz è capire se l'obiettivo dei playoff lo hanno tutti o se dopo Brindisi, quarta vittoria in cinque partite c'è stato un rilassamento ed è troppo tardi per recuperare lo spirito che ci ha permesso di battere Bologna, Venezia e Brescia».

E sull'impiego eventuale del lituano Bendzius a Scafati o contro Reggio Emilia, il tecnico risponde: «Non giocherà, ci sono diversi motivi anche se si sta allenando regolarmente con la squadra, ma siamo sicuri che è la decisione giusta per noi e per lui».

