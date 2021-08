Il Baskonia Vitoria, prima squadra spagnola a partecipare al torneo organizzato dal comitato regionale della Fip, conquista l’undicesima edizione del “City of Cagliari” battendo la Dinamo Sassari e porta a casa il titolo di Mpv con Peters (17 punti).

Nella “finalina” per il terzo posto, i tedeschi del Bayern Monaco, battuti 86-85 dai sassaresi, hanno sconfitto 54-61 il combattivo Napoli, che si era arreso 75-70 agli spagnoli.

La gara

Al PalaPirastu partono meglio gli spagnoli, che chiudono il primo quarto 23-16, chiuso però in crescendo dalla Dinamo grazie all’ingresso del “Professore” Logan: in avvio di secondo quarto da il là al parziale di 0-11 dei turritani, che grazie anche a Clemmons e Battle al 3’ si portano sul 23-27. Gli spagnoli rispondono, però, con un altro 10-0, arrivano all’intervallo avanti 46-34 e a inizio ripresa toccano il +18 (52-34). La Dinamo lotta, prova a riavvicinarsi, ma arrivata al trentesimo sotto 84-72, tocca di nuovo il -19 a 2’ dalla sirena (84-62) e riesce a riavvicinarsi fino all’84-72. Top scorer Clemmons, in doppia anche Logan, Mekowulu e Battle.

