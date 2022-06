Ufficiale: Gianmarco Pozzecco è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket maschile. Lo ha annunciato la Federazione Italiana Pallacanestro.

L’ex coach della Dinamo Sassari, classe 1972, ha preso il posto di Meo Sacchetti, altra vecchia conoscenza del basket sassarese ed è il 22esimo ct della Nazionale senior maschile.

In azzurro, da giocatore, Pozzecco ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. In totale, con la Nazionale ha collezionato 84 presenze e 595 punti dal 1994 al 2005 partecipando anche al Mondiale 1998 in Grecia e all'EuroBasket 2005 in Serbia.

La sua carriera da allenatore inizia nel 2012 sulla panchina dell'Orlandina, squadra che conduce fino alla finale playoff dell'allora Legadue. Dopo aver allenato Varese in Serie A, si trasferisce in Croazia per fare da assistente a Veljko Mrsic al Cedevita Zagabria in Eurolega, tornando poi in Italia sulla panchina della Fortitudo Bologna in A2.

Nel 2019 approda a Sassari, dove vince la Fiba Europe Cup e la Supercoppa

Italiana centrando anche la finale del campionato di Serie A, poi persa in gara-7 contro Venezia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata