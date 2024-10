Soffre ma vince ancora in Europe Cup. Il successo per 69-66 sull'Anwil Wloclawek vale il primo posto nel girone, Certo, la squadra sassarese avrebbe potuto vincerla con meno brividi se avesse gestito meglio i tiri e qualche azione dell'ultima frazione, ma va bene anche così, per ora. Da segnalare i 13 punti a testa per Bibbins e Bendzius, i 12 di Sokolowski e l'impatto positivo sia di Halilovic sia di Tambone.

La Dinamo inizia bene in difesa e in attacco fa girare la palla, i polacchi segnano più che altro dalla lunetta e in contropiede: 13-12 al 6’. L’Anwil sorpassa, ma Bendzius è un killer (10 punti e 7 rimbalzi), si chiude in perfetta parità: 22-22.

Nel secondo quarto resta l’equilibrio, anche se Bibbins prova ad essere più aggressivo in attacco e segna due triple: +4 al 17’. Esagera anche il play americano, ma va detto che la difesa sulle ali della squadra sassarese è spietata, tanto che Bendzius non riesce a tirare: 38-39 al riposo.

Al rientro gli esterni di casa hanno mano calda dall’arco: 49-4 al 25’. I cambi italiani danno qualcosina e il vantaggio sale a +8 con tripla di Fobbs al 34’, con le squadre che accusano la stanchezza della difesa intensa dei primi 30 minuti. La Dinamo potrebbe chiuderla in anticipo ma sbaglia tre volte la bomba aperta del +11 a 5 minuti dal termine e così deve soffrire sino alla fine per ottenere la legittima vittoria.

