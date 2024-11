Non si ferma la marcia della Confelici Carni Cagliari, che a Ferentino si impone per 69-65 conquistando la quinta vittoria su 7 gare nel campionato di Serie B Interregionale.

Terza affermazione esterna (su 4) per i cagliaritani, che in terra laziale hanno offerto un'altra prova di carattere e determinazione, ribaltando più volte l'inerzia del match contro un avversario capace di tirare col 50% dall'arco (10/20).

Decisiva la freddezza ai liberi di Giordano (16 personali con 11/11 dalla lunetta), ma anche l'intraprendenza di Picciau (14 punti con 7 rimbalzi e 2 assist) e la solidità vicino a canestro di Thiam, decisivo nel break che ha fatto la differenza negli ultimi secondi.

Il successo consente all'Esperia di confermarsi nel gruppone alle spalle della capolista Pescara.

La gara. Dopo le prime schermaglie l'Esperia tenta una prima fuga sul +8 guidata da Picciau. Ciarpella e Gerlero accorciano il gap, ma al 10' i granata continuano a comandare sul 23-17 grazie alla tripla di Picciau a fil di sirena.

Gli uomini di Manca prendono il giusto abbrivio, e, in avvio di seconda frazione toccano anche la doppia cifra di vantaggio con Giordano, autore del libero del +11. Poi, però, Ferentino si rianima, e con un perentorio break di 19-4 riprende il comando delle operazioni alla pausa lunga, approfittando anche dell'ottima performance nel tiro dai 6,75 m.

Al rientro in campo i laziali non rallentano e arrivano a siglare anche il +10 con Cernic (46-36). La Confelici però si tiene in piedi, e con pazienza ricuce la distanza fino a sorpassare poco prima del 30' con un canestro di Sanna (51-50). L'ultimo quarto inizia nuovamente in salita per gli uomini di Manca (7-1 Ferentino), ma la coppia Giordano-Picciau riaccende la luce alimentando la rimonta, mentre Thiam sigla il nuovo sorpasso a 3’ dal termine. Il lungo senegalese regala anche il +4 e mette un'ipoteca sul successo. Dall’altra parte Cernic non si arrende e infila un'altra tripla, ma nei secondi finali la precisione di Giordano dalla lunetta fa la differenza, e consente ai cagliaritani di brindare a un'altra, pesante affermazione esterna.

Ferentino-Esperia 65-69

Ferentino Basket: Serra, Okereke 10, Maddalena ne, Gerlero 8, Gaeta 10, Atturo ne, Rullo 4, Moretti ne, Ascenzi ne, Ciarpella 17, Cernic 15, Bisconti 1. Allenatore Lulli

Confelici Carni Cagliari: Manca 3, Cabriolu 3, Giordano 16, Potì 4, Villani, Thiam 12, Picciau 14, Locci 2, Maresca 11, Pili ne, Sanna 4. Allenatore Manca

Parziali: 17-23; 36-32; 50-51

