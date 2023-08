Con l'abituale sorriso Tony Easley ha annunciato che farà parte del team Jack. Il filiforma pivot che ha giocato due stagioni con la Dinamo, e due anni fa era in A2 col Bergamo, è stato arruolato nella squadra di Devecchi che affronterà al PalaSerradimigni il 7 settembre la formazione di coach Bucchi nella serata evento denominata "Jack to the Future" che sarà l'ultima partita dell'ormai ex capitano e Club Manager.

Easley si aggiunge al sassarese Massimo Chessa, che ha deciso anche lui di chiudere col basket giocato, e a Manuel Vanuzzo, che ha rivestito il ruolo di capitano di Jack Devecchi. Gli altri giocatori saranno svelati nei prossimi giorni: tra gli italiani potrebbe esserci Lollo D'Ercole, anch'egli arrivato a fine carriera come annunciato qualche giorno fa.

Tra gli ex stranieri il sogno dei tifosi è di rivedere a Sassari per l'occasione i due cugini Diener, Travis e Drake.

La serata servirà anche per presentare le tre Dinamo che partecipano ai campionati di A maschile, A1 femminile e A di basket in carrozzina.

