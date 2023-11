Se L'Armani Milano di quest'anno ha già perso 4 gare in nove giornate della serie A, è anche vero che proprio contro Sassari tende a dare il massimo. Dopo l’umiliante 0-3 incassato nelle semifinali scudetto, l'Olimpia ha vinto 13 delle 14 partite giocate nelle quattro stagioni successive.

Con l'arrivo sulla panchina di Ettore Messina, Milano ha dominato nei confronti con la società che dopo la Virtus Bologna le ha sottratto più titoli italiani negli ultimi 10 anni. E lo ha fatto vincendo non solo in campionato, ma anche due volte nei playoff scudetto e una volta nei quarti della Coppa Italia 2022. E lo ha fatto infliggendo quasi sempre scarti in doppia cifra e quattro volte distacchi oltre i 20 punti, col record del 93-61 al PalaSerradimigni nella terza sfida delle semifinali scudetto 2023.

L'unico successo nelle ultime quattro stagioni è quello al PalaSerradimigni del campionato 2021/22 per 92-90 col canestro segnato in entrata da Robinson. In quella partita 25 punti di Logan, 21 di Bilan e 17 di Bendzius. Curiosità: c'era anche Pozzecco, ma come vice di Messina.

