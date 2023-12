Abile e arruolato. Brandon Jefferson è stato tesserato per il campionato. Il nuovo play americano potrà quindi debuttare sabato al PalaSerradimigni contro Venezia nella gara che si gioca alle 19.30.

La formazione ospite invece non è riuscita a tesserare il centro Kabengele, che è stato avversario della squadra sassarese in Champions con la maglia dell'Aek Atene.

Il play Jefferson si allena da mercoledì sera coi compagni. Ieri non ha svolto tutto l'allenamento perché era stanco dal viaggio. In ogni caso dovrebbe essere pronto per stare in campo almeno 15-20 minuti. La Dinamo conta sulla sua velocità e le sue triple per provare a ribaltare il pronostico nel match contro la capolista Venezia.

