L'aritmetica non ha ancora eliminato dalla corsa alla Final 8 la squadra sassarese, nonostante la sconfitta al supplementare contro Brescia per 94-92. Se la Dinamo vince le ultime due partite (a Reggio Emilia e in casa contro Brindisi) e Trento perde sempre in casa, la classifica avulsa a 14 punti premierà i biancoblù di Bucchi. Il Banco di Sardegna può far pesare a quota 14 anche i successi su Scafati e appunto Brindisi che le consentirebbero di riequilibrare le sconfitte con Varese e Venezia qualora l'arrivo sia a quattro o più formazioni.

Resta però l'impressione di una Dinamo che non riesce ad andare oltre le evidenti lacune di pericolosità sotto canestro e di regia nei momenti chiave delle partite. I giocatori si impegnano ma di più non riescono a fare, anche perché dal punto di vista emotivo il gruppo non ha un trascinatore e anche questo contribuisce a un entusiasmo che si sta affievolendo.

Alla fine della partita di ieri i tifosi del “Commando” hanno contestato la squadra con il coro “Meritiamo di più”. Il fatto è che quel di più che manca andrà trovato probabilmente sul mercato, perché così la squadra fatica e c'è persino il rischio di restare coinvolti nella lotta per non retrocedere. Domenica si gioca a Reggio Emilia, ultima ma non spacciata a 6 punti, appena 4 in meno del Banco, che ha un vantaggio di un solo successo sul penultimo posto, l'altro che condanna alla retrocessione.

