Settimana senza gare per la serie A visti gli impegni delle nazionali alle qualificazioni ai Mondiali. La Dinamo si ritroverà al completo solo da martedì, col rientro di Kruslin dalla selezione di Croazia e di Treier da quella dell'Estonia. Nel frattempo dovrebbe essersi negativizzato il lituano Bendzius, il grande assente ai quarti della Coppa Italia con Milano. I giorni di pausa ritornano utili anche all'americano Robinson, che deve recuperare la condizione fisica dopo i postumi del Covid che lo hanno condizionato nella Final 8.

Il grottesco è che Sassari dopo aver giocato una sola partita in un mese si ritroverà a disputarne tre in otto giorni. E contro avversarie che in questo momento sono in zona playoff scudetto. Si parte domenica a Trento alle 19 contro una formazione che si è rinforzata con il veterano Dominique Johnson. Mercoledì 9 si recupera la partita di Trieste (ore 20) contro la quarta forza del campionato.

I tifosi biancoblù potranno tornare al PalaSerradimigni (alle 18.15) per affrontare la rivelazione Tortona, arrivata sino alla finale di Coppa Italia.

© Riproduzione riservata