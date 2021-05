Una difesa colabrodo costa la sconfitta contro la già retrocessa Cantù. A Desio finisce 106-101 e il Banco di Sardegna chiude al quinto posto e affronterà Venezia nei quarti scudetto, col fattore campo per i campioni d'Italia.

Davvero deludente la prova dei biancoblù guidati da Edoardo Casalone perché Gianmarco Pozzecco sconta ancora la sanzione disciplinare. La Dinamo è partita male, è finita anche a -12 ed è riuscita a recuperare ma senz mai dare l'impressione di avere le mani sulla partita.

Cronaca - Nel quintetto c'è Treier al posto dell'acciaccato Burnell che resta in panchina per tutto il match: l'estone inizia con personalità, tripla e poi 1/2 dalla lunetta. La difesa sassarese lascia troppo spazio sull'arco dei tre punti: 18-11 al 6' per Cantù con 6/7 da tre per i brianzoli accesi da Gaines e Johnson. Unica nota positiva, Bilan fa commetere subito 3 falli a Radic.

Kruslin riavvicina Sassari (22-20) ma a inizio secondo quarto Thomas e Gaines trovano punti in area per il nuovo +7 dei brianzoli al 12'. C'è il doppio play (Spissu e Katic) ma il Banco non riesce a difendere con aggressività: 36-28 al 14'. Con Treier ispirato in attacco (10 punti) e il suo recupero per il contropiede di Katic la Dinamo va avanti: +1 al 15'.

Cantù riemerge di prepotenza con le bombe di Thomas, La Torres e Leunen (triple numero 500 e 501 in A): 55-43 al 17'. Al riposo il Banco ha preso già 60 punti (segnandone 49) e ha concesso 13/19 da tre ai padroni di casa.

Nel terzo quarto continua lo show balistico di Cantù (15/26 da tre) ma i biancoblù replicano con Kruslin e Spissu: 70-65 al 27'. La guardia croata però si vede fischiato il quarto fallo, mette le mani in testa e arriva il tecnico che lo esclude dal match. Coach Casalone mette anche Chessa, ma Gaines ha troppa forza per i piccoli sassaresi e guadagna tanti liberi: 81-71 al 29'.

Nell'ultimo quarto quintetto senza pivot, ma con due play più Gentile e Treier insieme a Bendzius. La difesa migliora, così Katic e Bendzius ricuciscono lo strappo: 81-81 al 32'. Due triple scuotono i brianzoli che poi con un immenso Gaines (43 punti) la chiudono nonostante l'orgoglio di Spissu.

I tabellini.

Acqua S. Bernardo Cantù: Gaines 43, Bresolin ne, Thomas 12, Procida 8, Leunen 6, La Torre 11, Lanzi ne, Johnson 9, Baheye 4, Baparapè ne, Pecchia 13, Radic. All. Bucchi

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 25, Bilan 17, Treier 16, Chessa, Kruslin 11, Happ 7, Katic 7, Re ne, Burnell ne, Bendzius 7, Gandini ne, Gentile 11. All. Casalone.

