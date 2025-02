Occorre iniziare a valutare le vittorie e le sconfitte, perché non tutte hanno lo stesso peso. Va detto anzitutto che nel 2025 la Dinamo ha insieme a Pistoia e Scafati il rendimento peggiore: solo una vittoria in cinque partite. Oltretutto ha perso tre scontri diretti: contro Varese, Napoli e Scafati.

La squadra sassarese resta equidistante da retrocessione (+6) e playoff scudetto (-6) ma obiettivamente pensare che nelle 12 gare rimaste possa essere colmato il divario significa credere in un bilancio con 8 vittorie nelle restanti gare.

Per quanto riguarda invece il discorso salvezza, Napoli ha fatto 4/5 nell'anno nuovo e sembra in grado di proiettarsi a distanza di sicurezza. Varese e Cremona hanno 2/5 con una differenza: Varese è 1-1 negli scontri diretti col Banco ma ha differenza canestri di -1, mentre Cremona ha perso di 15 in casa e deve arrivare al PalaSerradimigni per una partita che da sola vale mezzo biglietto per la permanenza in serie A.

Scafati è 4 lunghezze dietro, ma vanta il 2-0 nei confronti di Bendzius e compagni. Vietato quindi un arrivo a pari merito con loro a fine campionato. Oltre Cremona, l'altra avversaria da battere è Pistoia, sconfitta 77-75 nel rocambolesco finale di Sassari.

