Il settimo sigillo è apposto contro Tortona, battuta per la terza volta in questa stagione: 84-72. La Dinamo sembra inarrestabile: difende forte, gioca bene, ha un contributo pesante da tutti i giocatori. La pur ottima Tortona deve inchinarsi: 84-72 il finale.

La settima vittoria di fila consolida il quarto posto in classifica.

Dinamo ancora senza il play Robinson e l’ala Jones, infortunati. Parte meglio Tortona che difende a zona e segna da tre con Christon e Harper: 5-12 al 4’. Il Banco si ricorda di avere le triple in faretra e ne segna tre di fila (due con Kruslin) per rientrare in partita: 14-14 al 7’.

Il primo vantaggio della Dinamo è firmato da Diop su assist con piroetta di Dowe: 27-25 al 13’. Diop domina dentro l’area, ma Christon è inarrestabile: 39-40 all’intervallo.

Nel terzo quarto le due squadre commettono tanti errori in attacco: appena 45-43 al 24’. Christon invece sbaglia poco, ma la Dinamo si accende al tiro pesante con Bendzius e Chessa: +11 al 29’.

Il vantaggio sale anche a +13 con la quarta bomba di Bendzius, ma Tortona è ancora viva, difende forte e piazza un parzialino di 6-0 con Radosevic ed è 72-67 al 37’.

L’antisportivo di Radosevic su Bendzius consente al lituano di segnare 5 punti. Si aggiunge poi la tripla di Kruslin ed è di nuovo +13 a due minuti dal termine.

I tabellini

Sassari: Pisano, Dowe 15, Kruslin 15, Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa 9, Stephens 10, Bendzius 22, Gentile 2, Raspino, Diop 11. All. Bucchi.

Tortona: Christon 20, Mortellaro ne, Candi 2 Tavernelli 4, Nikolic, Filloy 3, Severini 1, Harper 7, Cain 13, Radosevic 11, Macura 11, Filoni. All. Ramondino

