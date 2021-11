È inusuale il provvedimento per uscire dalla crisi che ha portato a quattro sconfitte di fila: la Dinamo Sassari va in ritiro. Mai accaduto durante il campionato da quando è in serie A. Lo ha riferito la società con uno stringatissimo comunicato: “A partire da oggi, la squadra sarà in ritiro al Bellamarina Resort: qui il team potrà lavorare nella massima concentrazione e focalizzazione in vista dei prossimi impegni di Basketball Champions League e campionato LBA. Il club ringrazia la struttura del Bellamarina, situata sul litorale di Sorso, per la tempestiva accoglienza e disponibilità”.

Decisiva per il provvedimento la sconfitta di sabato notte al PalaSerradimigni contro Trieste, che va oltre il punteggio finale di 74-83, visto che la squadra sassarese è stata anche a -32 ed era a -24 al 35', prima che gli ospiti mollassero consentendo il recupero di parte del gap.

Sotto osservazione sicuramente il tecnico Demis Cavina che indubbiamente lavora molto in settimana, ma oltre all'involuzione del gioco ci sono anche i rapporti tesi con qualche giocatore, come il play-guardia Clemmons e il pivot Mekowulu, criticati aspramente.

Il parziale recupero dell'ultimo quarto contro Trieste è arrivato col vice Giacomo Baioni in piedi a dirigere il gruppo e Cavina seduto.

La società riflette a 360 gradi, quindi non solo sul tecnico (liberi ci sono l'ex Brindisi Bucchi e l'ex Cantù e Dinamo Pancotto) ma anche sui giocatori con un'occhiata a quello che offre il mercato Resta da capire come si muoverà la società del presidente Sardara qualora il ritiro non servisse a ricompattare il gruppo e scuotere la squadra.

