Via il bolognese Piero Bucchi, dentro il bosniaco Nenad Markovic, ex Digione. Il cambio di panchina è confermato dal presidente Stefano Sardara nella conferenza stampa tenuta nella Club House Dinamo.

«A me dispiace rimuovere coach Bucchi è qualcosa di forte perché è stato più di un allenatore per noi - ha detto il numero uno della società sassarese - ma qualcosa dovevamo fare, negli ultimi mesi abbiamo avuto troppi alti e bassi. Poi le regole dello sport fanno pagare l'allenatore ma l'ho detto ai ragazzi che le colpe vanno distribuite e che gli alibi sono finiti».

Markovic arriverà in serata a Sassari e sarà presentato domani alla squadra. Il presidente Sardara demanda al nuovo allenatore eventuali operazioni di mercato: «Markovic ha fatto bene in Grecia, Francia e Turchia, è un allenatore di disciplina e ora i giocatori sono arrivati all'ultima chiamata. L'allenatore deciderà se occorrerà cambiare qualcosa. L'obiettivo è mettere in sicurezza la classifica e poi essere ambiziosi».

© Riproduzione riservata