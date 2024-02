Nessun movimento di mercato: la Dinamo chiuderà la stagione col roster attuale. Il general manager Federico Pasquini spiega: «Il presidente Sardara era pronto a intervenire, ma il coach Markovic crede nel gruppo e insieme abbiamo deciso di non prendere altri giocatori. È vero che non siamo soddisfatti di McKinnie e di altri, ma questo gruppo lavora e c'è fiducia».

E sul paventato rientro dell'ala Bendzius a fine marzo, Pasquini replica: «Le visite fatte in Lituania sono state incoraggianti, altri 20 giorni e Bendzius sarà dentro, ma non responsabilizziamo troppo un giocatore che è fuori dal 3 settembre per infortunio».

Infine un'occhiata al calendario: «Siamo a -6 dal quinto posto e a +6 dal penultimo posto, ci sono ancora dieci partite e allenatore e squadra sono convinti di poter fare un finale da Dinamo. Certo, sappiamo che le prossime tre gare sono contro Virtus Bologna, Venezia e Brescia, ma le pressioni le hanno loro e chissà che la nostra leggerezza non ci porti a fare un colpo».

© Riproduzione riservata