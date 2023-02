Dopo le due settimane di pausa, il campionato riprenderà a pieno ritmo per non fermarsi più, neppure per i playoff, che restano l'obiettivo della Dinamo. Lo ha confermato il general manager Federico Pasquini: «Dobbiamo ragionare sul fatto che stiamo bene ma non dobbiamo accontentarci e continuare a limare i dettagli che ci hanno fatto diventare una squadra solida. Siamo diventati padroni del nostro destino ed è legittimo essere ambiziosi».

Domani la squadra si allenerà al completo, coi due nazionali che fanno rientro. L'ala lituana Bendzius ha segnato solo 4 punti con 1/7 al tiro nella sconfitta con la Francia per 70-63. Meglio l'estone Treier nel successo in volata sulla Slovenia per 79-78 con 13 punti, 6 rimbalzi e assist, compreso il passaggio smarcante per la tripla della vittoria di Kullamae.

Il campionato riprenderà con la sfida di sabato al PalaSerradimigni contro il Venezia, la nuova squadra del sassarese Marco Spissu, reduce dalla doppia vittoria in nazionale su Ucraina e Spagna.

