Domani alle 18 il parquet polacco dell’Anwil, nella città di Wloclawek, assegna il primo posto nella prima fase di Europe Cup. La Dinamo ha uno scarto risicatissimo per pensare di difenderlo: al PalaSerradimigni ha vinto 66-63.

Il paradosso è che chi chiude il girone in testa finirà nel gruppo L dove ci sarà lo Cholet, capolista in Francia e anche gli spagnoli del Bilbao, altra formazione quotatissima. Invece da seconda la squadra sassarese sarebbe inserita nel girone M che proporrà squadre ben più abbordabili come i rumeni dell'Oradea e gli estoni del Kalev Kramo.

Per il Banco di Markovic una partita che servirà anche, se non soprattutto, a preparare la sfida casalinga di domenica a Pistoia, partita da vincere assolutamente, perché in caso di sconfitta sarebbe già quasi addio alla Final 8 di Coppa Italia e la società sarebbe costretta a prendere qualche provvedimento tecnico.

