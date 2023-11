«Siamo indietro, ma è nelle difficoltà che si valutano le persone, non solo i giocatori»: il coach Piero Bucchi non cerca alibi ma sprona la squadra e non solo a reagire con carattere. Domenica a Varese è una sorta di spareggio tra deluse che occupano il penultimo posto con una sola vittoria all'attivo.

La certezza è che Sassari giocherà senza Ousmane Diop: il centro si è fermato per un problema a un ginocchio che se necessita di operazione potrebbe tenere fermo il giocatore tre mesi. Il tecnico biancoblù sul tema ha risposto: «Non ho informazioni chiare, aspetto notizie dai medici, è sotto osservazione e stanno valutando. Se non ci sarà è Treier che può giocare da pivot e anche McKinnie, dobbiamo essere camaleontici».

Intanto radio mercato dà per vicinissimo alla Dinamo il pivot americano Taylor Smith, 11 punti e 7 rimbalzi l'anno scorso con la maglia di Verona. L'americano è reduce dall'operazione al tendine rotuleo di un ginocchio. Bisogna capire se ha recuperato veramente, perché vista la situazione fisica precaria anche di Charalampopoulos non si può correre rischi.

