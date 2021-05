A Sa Duchessa il Bolzano si aggiudica per 49-59 la gara2 del playout dell’A2 femminile di basket e pareggia i conti col Cus Cagliari, che a Bolzano aveva vinto 56-61 la prima gara di una serie che si chiuderà con la “bella”, alle 15 di mercoledì, ancora sul parquet del sodalizio universitario. Ma la vera tegola, per le cagliaritane, era già arrivata col referto medico di Erika Striulli: il problema al ginocchio riscontrato a Bolzano era dovuto alla rottura del crociato, dunque stagione finita per la capitana.

Il Cus, senza il suo faro, lotta e conduce per due quarti e mezzo, poi subisce il sorpasso del Bolzano e incassa il 49-59 finale.

LA GARA - Il Cus prova subito la fuga e tocca il +5 (8-3 dopo 90”), poi le Acciaerie Valbruna pareggiano ma le universitarie ci ritentano con la bomba di Zavalloni (16-9 all’ottavo). Chiuso il primo quarto avanti 18-13, le cagliaritane vanno a segno con Madeddu, Petrova, Prosperi e Ljubenovic, che colleziona punti e rimbalzi, e riescono a portarsi sul +11 (31-20 al 7’), ma le altoatesine accorciano e si va all’intervallo sul 31-28. Ripartono meglio le bolzanine, che al 6’ pareggiano (40-40) con Chiabotto e vanno sul +6 con Assentato (40-46), vantaggio ridotto dalla lunetta da Ljubenovic. Nei primi 2’ dell’ultimo e decisivo quarto il Bolzano passa dal 42-46 e al 42-50, vantaggio ridotto dalla tripla di Prosperi al 4’ (45-50). La play bolzanina Kjuit fa poi il più otto, Caldaro riporta le cussine sul -4 ma è ancora la numero 7 avversaria, con due triple, a chiudere la gara.

