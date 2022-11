Altro che vittoria numero 250 in serie A, a Trieste matura l'ennesima sconfitta in trasferta per Sassari che viene battuta 75-69. La squadra biancoblù è in crisi, inutile girarci intorno e anche il coach Piero Bucchi sembra non riuscire a trovare il bandolo di una matassa che anziché sbrogliarsi col passare del tempo si sta ingarbugliando perché non c'è compattezza nel gruppo.

C'è di nuovo Kruslin in quintetto ma combina poco in attacco. Sassari perde due palloni sull'asse play-pivot Robinson-Onuaku e finisce sotto 6-0. Si rianima con Onuaku e Jones (+2 al 5') ma tutti gli altri fanno scena muta in attacco e così Trieste prende il largo: 23-14 il primo parziale per i padroni di casa.

Coi cambi le cose non vanno meglio. Scarse idee in attacco ma soprattutto poca aggressività in campo: Pacher schiaccia in tap-in per il massimo distacco: 29-15 al 13'. I 5 punti di Kruslin scuotono i biancoblù. Bucchi ricompone il quintetto e Bendzius e Onuaku conquistano tanti liberi riducendo il distacco a -6. Il tempo si chiude con l'assist di Nikolic per la schiacciata di Onuaku, 38-34. Non male tenuto conto anche delle pessime percentuali da tre punti: 1/10.

La mira non migliora nel terzo quarto (2/19 e non si capisce perché non entri Chessa) e tra l'altro dopo i 5 punti di un Robinson finalmente acceso in attacco (40-39 al 23') c'è il terzo fallo del play americano che Bucchi preferisce chiamare in panchina. Nikolic litiga col canestro, Onuaku commette il quarto fallo e la squadra affonda: 57-44 al 29'.

Nell'ultimo quarto sprazzi di orgoglio di Gentile e Jones per il -5 ma dopo il time out Trieste rientra concentrata e si riporta in doppia cifra: 62-52 al 34'. Il rientro di Robinson e i tre liberi di Bendzius riaprono la gara: 64-60, Una tripla di Bartley ridà fiato ai padroni di casa che chiudono la partita con l'esuberanza di Spencer sotto canestro che domina su Diop.

I tabellini

Pallacanestro Trieste: Gaines 10 Pacher 11 Bossi, Davis 9 Spencer 18 Deangeli, Lever ne, Campogrande 4 Vildera 2 Ius ne, Bartley 20, Rolli ne. All. Legovich.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 11 Robinson 12 Kruslin 5 Gandini, Devecchi, Chessa, Bendzius 13 Gentile 8 Raspino ne, Diop 5 Onuaku 10 Nikolic 2 All. Bucchi.

