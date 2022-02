Fino a che reggono le energie la Dinamo Sassari si gioca i quarti della Final 8 quasi alla pari. Nel terzo quarto però Milano difende come in Eurolega e con la sua centesima vittoria in Coppa Italia conquista la semifinale: 88-68.

La squadra biancoblù esce senza recriminazioni in una partita giocata senza il suo migliore tiratore (Bendzius ancora alle prese col Covid) e con una condizione fisica minata dagli otto giorni di quarantena.

La gara inizia con Milano perfetta in attacco: 6/6 al tiro con 4 triple ed è già 18-6 dopo 4 minuti che costringe Bucchi al time out, anche per sistemare la difesa (ogni tanto anche zona). Funziona. Treier (bella prova per l'estone schierato in quintetto) e Robinson segnano la seconda bomba e dimezzano lo svantaggio.

Sassari però fatica dentro l'area (3/9 al tiro e Milano, che può ruotare anche più uomini, chiude il primo quarto a +9.

Nel secondo quarto più cambi anche per la Dinamo e Treier continua a stupire: rimbalzi e un'entratona per il -6 al 12'. L'Armani riprende quota e con una tripla di Delaney ritocca il massimo vantaggio: 36-23 al 14'. Il Banco reagisce, in attacco trova punti dentro l'area con Burnell e Mekowulu e va a -6, che diventa -5 all'intervallo con la tripla di Kruslin: 42-37.

Al rientro in campo la difesa della capolista ritorna in versione Eurolega. Solo un canestro di Mekowulu nei primi 7 minuti e con le triple di Delane va in fuga Milano: 57-39.

L'ultimo quarto ha poco da dire, con qualche giocatore ormai in riserva, anche se il Banco continua a giocare e ha un Logan irriducibile.

I tabellini

Armani Milano: Melli 4 Rodriguez 5 Ricci 10 Biligha 2 Hall 6 Delaney 24 Baldasso, Daniels 12 Alviti 9 Hines 6 Bentil 4 Datome 5 All. Messina.

Banco di Sardegna Sassari: Logan 19 Robinson 9 Kruslin 4 Gandini ne, Devecchi, Treier 11 Chessa ne, Burnell 4 Mekowulu 12 Gentile 3 Diop 6 All. Bucchi.

