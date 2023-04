Nessuno come lui. Né con la Dinamo, dove è alla diciassettesima stagione e domani contro Trieste al PalaSerradimigni taglierà il traguardo delle 800 partite in biancoblù.

Nell'attuale campionato italiano Jack Devecchi è il giocatore più fedele e per trovare una bandiera più longeva bisogna tornare ai tempi di Pierluigi Marzoarti, simbolo di Cantù per 23 stagioni, ma erano davvero altri tempi.

Arrivato a Sassari nell'estate del 2006, dopo due stagioni a Montegranaro, il cugino di Danilo Gallinari non è andato più via. Ha vissuto da protagonista tutti i momenti più belli: la promozione in A, la prima Coppa Italia, il triplete della stagione 2004/2005 e poi ancora la Europe Cup e la seconda Supercoppa nel 2019.

Il ministro della difesa si è fatto amare dai tifosi anche per la serietà, l'applicazione in allenamento a prescindere dal minutaggio che avrebbe avuto poi in partita, la disponibilità a stare coi tifosi e a partecipare a tutte le iniziative.

Giusto che la gara numero 800 sia festeggiata davanti al pubblico che lo ha adottato.

