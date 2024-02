L'Esperia supera a Monte Mixi la Supernova Fiumicino (63-54 il punteggio finale), e può brindare alla qualificazione ai playoff Silver di B Interregionale con una giornata d'anticipo sul termine della regular season.

Prestazione di carattere per il quintetto di Manca, che dopo il capitombolo di Isernia ha saputo reagire mettendo alla frusta una corazzata costruita per il salto di categoria.

Mattatore di giornata il croato Ivan Kucan, a segno con 22 punti (5/8 dall'arco), ben spalleggiato da Locci (13).

Il successo (decimo stagionale) consente all'Esperia di blindare anche la permanenza nella categoria e di affrontare con spirito più leggero lo scontro diretto in programma domenica prossima a Ferentino che mette in palio la settima piazza in classifica.

La gara. Dopo le prime schermaglie (6-2 Fiumicino con la tripla di Grilli), l'Esperia prende a macinare gioco e si porta avanti sul 17-14 con la "bomba" di Kucan. I laziali rispondono, ma alla prima sirena i granata sono avanti sul +3 (19-16).

Nel secondo periodo il match si conferma equilibrato: il quintetto di Bonora fa capolino sul -1 in due diverse circostanze, ma gli esperini tengono in mano le redini del match e poco prima della pausa lunga piazzano l'allungo sul 38-28.

In avvio di terzo quarto gli ospiti reagiscono in maniera veemente e piazzano un break di 11-3 che li riporta a contatto sul -2. Sotto pressione, però, l'Esperia non sbanda e ricaccia indietro l'assalto grazie al solito Kucan (50-41 al 30').

Negli ultimi dieci minuti gli uomini di Manca si difendono con personalità. Fiumicino ha un nuovo sussulto d'orgoglio grazie a Moyer, autore del -5 a 4 minuti dal termine. Ma Kucan e Locci, dalla parte opposta, regalan i canestri della sicurezza fino al definitivo 63-54.

Esperia-Fiumicino 63-54

Esperia Cagliari: Cabriolu, Mercenaro ne, Kucan 22, Floridia 6, Potì 8, Villani, Thiam 7, Picciau 6, Locci 13, Tocco ne, Corsi, Sanna 1. Allenatore Manca

Supernova Fiumicino: Grilli 11, Fanti 4, Diedhou 5, Tebaldi 4, Martino ne, Staffieri 3, Allodi 14, Moyer 9, Babilodze 4. Allenatore Bonora

Parziali: 19-16; 38-28; 50-41

