Poco più di 3 mila spettatori, per l'esattezza 3.083. Questa la media del pubblico che ha presenziato al PalaSerradimigni nell'andata della stagione attuale. Vale soltanto il dodicesimo posto, come quello nella classifica dei risultati. Come incassi invece Sassari è in ottava posizione, con una media di 51.600 euro a partita.

Il calo di spettatori è di 321 rispetto al campionato 2023/24 che aveva fatto segnare un piccolo aumento rispetto al 2022/23 dove l'affluenza media si era attestata sui 3.369 tifosi.

Prima del Covid il PalaSerradimigni viaggiava oltre le 4 mila presenze: per la precisione 4.665 nella stagione 2016/17 con diversi sold out in occasione dei big match.

Paradossalmente il calo delle presenze rende meno pesante il ritardo sui lavori di ampliamento del PalaSerradimigni, iniziati nel luglio 2020 e non ancora ultimati.

© Riproduzione riservata