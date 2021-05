Si gioca questa notte in contemporanea l'ultima giornata di un campionato di serie A anomalo e con ritmi esagerati vista l'incapacità di Fip e Legabasket di prevedere opportuni spazi per i recuperi. A Desio con inizio alle 20.45 la Dinamo affronta Cantù, formazione ormai retrocessa e senza l'ex Smith, fuori per infortunio.

La squadra sassarese sarà guidata ancora da Edoardo Casalone, perché Gianmarco Pozzecco sta scontando la sanzione disciplinare comminatagli dalla società.

I biancoblù sono determinati a conquistare la quinta vittoria, anche se poi la posizione finale sarà determinata pure dai risultati di Brindisi, Virtus Bologna e Venezia. Le probabilità maggiori sono quelle di chiudere al quarto posto e affrontare Venezia, ma c'è qualche chance di arrivare terzi (e giocare nei quarti scudetto contro Treviso) oppure quinti.

I playoff scatteranno già giovedì con un ritmo infernale, perché gara-due è prevista venerdì e gara-tre domenica. Evenetuale gara-quattro martedì. Fanno quattro partite in sei giorni. Una follia, sotto ogni punto di vista.

Al play Marco Spissu bastano 4 assist per arrivare a 400 in serie A, tutti con la squadra della sua città.

Alla Dinamo mancano 12 triple per raggiungere i 10.000 tiri da tre tentati, con realizzazione del 37%, una delle più alte tra le squadre di serie A.

