Terzo rinvio per una partita che sembra maledetta: il presidente della Legabasket Umberto Gandini ha disposto lo spostamento di Brindisi-Sassari da domenica a mercoledì 5 maggio. Il provvedimento è stato preso perché l'Ats della Puglia ha prolungato la sospensione dell'attività dell'Happy Casa in quanto risultano positivi ancora diversi giocatori.

Il match si sarebbe dovuto disputare originariamente il 21 marzo, ma tre giocatori della Dinamo erano risultati positivi al test e quindi era stata spostata al 28 aprile. Due settimane fa però sono emerse numerose positività nel gruppo squadra di Brindisi e quindi la partita era slittata al 2 maggio.

Resta da capire cosa succederà qualora dopo i tamponi della settimana prossima Brindisi non abbia ancora il numero minimo di sei giocatori per scendere in campo, anche perché il confronto è fondamentale sia per la squadra di Pozzecco che punta al quarto posto e potrebbe persino agganciare il terzo, sia per i pugliesi di Vitucci che in teoria potrebbero ancora chiudere al primo posto.

© Riproduzione riservata