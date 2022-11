Se insieme al play Spissu e all'ala Bendzius avesse giocato anche Drake Diener, la Dinamo sarebbe stata un incubo per qualsiasi difesa e avrebbe frantumato qualsiasi record nel tiro da tre punti. Sono loro i migliori tre tiratori biancoblù in serie A.

Col 7/9 dall'arco realizzato contro Scafati, l'ala Eimantas Bendzius ha superato le 200 triple con la maglia di Sassari. Davanti a lui ci sono solo David Logan (319 canestri), e i due cugini Diener, Drake (269) e Travis (237).

Il record di triple segnate in una sola partita resta quello di Edgar Sosa che nei 40 punti rifilati a Varese nel campionato dello scudetto 2015 fece 10/15.

Se invece si guarda alla precisione, il lituano si avvicina al fuoriclasse Drake Diener che detiene il record con 95/183, vale a dire il 52%, nel campionato 2013/14. Bendzius sta viaggiando in questa stagione col 42% da tre, ma due anni fa ha avuto il 47% nelle triple, proprio come il sassarese Marco Spissu che nella stagione precedente, quella 2019/20, aveva fatto 38/81 sino al momento dell'interruzione per il download dovuto al Covid.

