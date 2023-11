Una vittoria a testa in un campionato iniziato sottotono rispetto alle attese. E con qualche infortunio. Domani sera a Varese (inizio alle 19) è quasi uno spareggio tra penultime.

La Dinamo è senza il centro Diop che dovrà essere operato a un menisco, ma non ha fatto in tempo a tesserare il suo sostituto, il centro Smith, ex Verona. Non proprio il massimo per la squadra che è ultima in serie A per rimbalzi catturati: appena 30,4 a partita.

Non sta meglio Varese che ha perso per infortunio Ulaneo e Okeke, i cambi del gigante Cauley-Stain, il migliore rimbalzista del campionato.

Sarà quindi una sfida dove non di rado le due antagoniste schiereranno quintetti con molte ali. Il coach Bucchi avverte: «Incontriamo una squadra che ha talento, che tira tanto e bene da tre punti, che viene spinta dal pubblico di casa con un tifo caldo ma corretto. Possono fare dei break ma anche subirli. La difesa sul loro tiro da tre e anche più attenzione sui rimbalzi sono le chiavi».

