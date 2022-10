È un primo tentativo di fuga quello che emerge dalla seconda giornata di andata del torneo di serie D regionale di basket. Sono 4 le squadre imbattute e che cercano di mettersi in evidenza. Innovyou Sennori, Visionottica Carbonia e San Sperate confermano le indiscrezioni della vigilia e fanno torneo d’alta classifica. A queste si aggiunge Alghero: matricola sì, ma dal roster di qualità.

Il poker in vetta. Sennori “bagna” l’esordio casalingo superando il Genneruxi 93-61, grazie ad un Merella da 26 punti (oltre il 60% al tiro). Fatale per i cagliaritani il terzo quarto (dal 45-36 del 20’ al 78-47 del 30’). Il Carbonia espugna, in rimonta, il parquet de La Casa del Sorriso Su Planu per 64-66. La squadra di casa comanda fino al 30’ (+ 8 sul 57-49). Negli ultimi 10’ di gioco reazione “miners” e sorpasso in volata. Il migliore dell’incontro è Fancello, del Su Planu, con 23 punti. Vince dopo 2 supplementari San Sperate (74-70) contro l’Astro. I 40’ regolamentari si sono chiusi sul 56 pari, mentre al 45’ il punteggio era per entrambe a quota 65. Negli ultimi minuti decisivi i canestri di Dell’Orto. Miglior marcatore è Borghero, con 19 punti. Infine, l’Alghero si impone nella sfida tra matricole con la Masters Sassari, per 84-63. Gara sempre guidata dagli algheresi. Miglior realizzatore è Pompianu, per il CMB Alghero, con 21 punti.

Nette Vittorie. Si impongono con ampio margine San Salvatore Selargius e Dinamo 2000 Sassari. I selargini contro il Carloforte per 85-50, indirizzando la gara già nei primi 20’ (46-30). Nella seconda parte di gara ulteriore allungo fino al +35 finale. Nel San Salvatore è Melis il miglior realizzatore, con 15 punti. La Dinamo 2000, invece, convince contro la Santa Croce Olbia (68-42), con un Puggioni da 16 punti finali. La partenza sassarese è bruciante (42-18 all’intervallo). Seconda parte di controllo, fino all’ultima sirena.

Colpo esterno. Successo esterno, infine, dell’Assemini sul parquet dell’Oristano Basket (58-68). Ospiti avanti nei primi due quarti (29-38 all’intervallo). Nella terza frazione i padroni di casa cercano di accorciare il divario (42-48 al 30’), ma il margine si riallarga nell’ultima frazione. Miglior realizzatore, per Assemini, è Borghero, con 23 punti.

