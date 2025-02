Missione (quasi) impossibile per la Sardegna Marmi Cagliari, che sabato (16.30) vola a Milano per affrontare il Sanga, quarta forza della Serie A2 Femminile di basket.

Reduci dal deludente ko interno contro Torino, le ragazze di Staico cercano comunque un'impresa per cercare di blindare il prima possibile il discorso salvezza e affrontare in serenità l'ultima parte del torneo.

Le avversarie sono reduci dalle vittorie esterne, contro La Spezia (74-49) e Benevento (82-42), nel mezzo un turno di riposo “forzato” in quanto la gara contro Livorno della quinta di ritorno, è stata rinviata al 19 marzo. Il Sanga vuole inoltre tornare alla vittoria in casa, visto che si è dovuta arrendere nell’ultima sfida tra le mura amiche, quella del 25 gennaio scorso contro Broni: 60-64.

«Andiamo a Milano con lo spirito di chi sa di affrontare un’ottima squadra che è stata strutturata per primeggiare e che sta disputando il torneo per giocarsi il salto di categoria», afferma l'assistant coach Inconi, «siamo comunque consapevoli del nostro valore e della forza di un gruppo che ci ha portato a sconfiggerle nella gara d’andata, giocando con molta probabilità la nostra migliore partita, pertanto: perché non riprovarci? Milano vorrà “vendicare” la sconfitta, ma noi vogliamo e dobbiamo dimostrare che non è stata una casualità pertanto si lotterà su ogni palla con muscoli, intensità e soprattutto testa».

