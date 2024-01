Nessuna sorpresa in vetta al torneo di Serie B Femminile di basket. Vincono nettamente, infatti, in trasferta, le prime due della classe, Virtus e Cus Cagliari.

Larghi successi. La capolista Virtus tiene alta la concentrazione e passa sul campo del Basket Nulvi per 38-117. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico ipoteca la gara già nei primi 20’ (19-59) e prosegue con lo stesso ritmo fino alla sirena finale. Protagonista, a referto, Yana Rabchuk con 25 punti personali. Vince ampiamente anche il Cus, sul campo del Condor Monserrato, per 34-75. Universitarie in controllo sin dai primi istanti, e accumulano un vantaggio vicino ai 30 punti già all’intervallo (13-42). Nella seconda parte di gara le ragazze guidate da Federico Xaxa controllano senza patemi. Miglior realizzatrice è Serra, del Cus, con 20 punti.

Il colpo. Nelle gare in programma nel weekend, spicca anche la vittoria dell’Astro sul San Salvatore (74-67 il finale). Sfida equilibrata, che vede le padroni di casa chiudere avanti all’intervallo, con sole 2 lunghezze di vantaggio (39-37). Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Simone Grandesso continua a tenere la testa, allungando leggermente il divario (60-55 al 30’). Finale ancora di marca Astro, che chiude sul + 7 finale. La miglior realizzatrice è tra le padroni di casa, Martellini con 20 punti.

Le altre gare. Successo casalingo per l’Antonianum Quartu che supera Su Planu per 55-35. Quartesi avanti sin dalle prime battute (14-7 al 10’), ma il primo break con un vantaggio in doppia cifra lo effettuano poco prima dell’intervallo (29-11 al 20’). Margine che aumenta nella ripresa (fino al +25 sul 48-23 del 30’). Top scorer della gara la Ljubenovic con 16 punti. Chiude, infine, la vittoria della Chelu Coffee&More Elmas, sul parquet del Basket Quartu, per 39-72. Elmas sul +16 all’intervallo (25-41) e allungo deciso nella ripresa. Ospiti che hanno la miglior marcatrice della sfida, Dotta con 17 punti.

