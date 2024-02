Le tre gare chieste dal coach Markovic per conoscere la squadra sono passate. E al di là dei risultati hanno confermato la fragilità in trasferta della Dinamo: solo una vittoria in dieci partite. Un difetto che appare difficile da colmare col lavoro, perché il gruppo di quest'anno è disomogeneo come caratteristiche e mancano trascinatori come Bendzius e Dowe, e ancora prima Robinson e Bilan.

Ora il campionato si ferma due settimane per la Coppa Italia, con Sassari spettatrice, e per la nazionale. Il Banco di Sardegna si mantiene a +8 dal fanalino di coda Brindisi, ma per il secondo posto che porta in A2 sarà lotta accesa, visto che Treviso è in ripresa e ha espugnato Trento.

Il calendario alla ripresa del campionato incute timore: Bologna, Venezia e Brescia. Poi la doppia trasferta a Trento e Brindisi per due gare che valgono oltre mezza salvezza. Tecnico e società devono decidere se andare avanti con questo organico, che dovrà pensare più alla salvezza che ai playoff scudetto, o se ingaggiare un giocatore di personalità per non correre rischi.

