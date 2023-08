La qualificazione al secondo turno dei Mondiali è ancora nelle mani dell'Italbasket. Se Datome e compagni battono le Filippine il passaggio di turno è garantito. Se poi l'Angola batte la Repubblica Dominicana con uno scarto non superiore ai 23 punti sarà anche primo posto grazie alla differenza canestri nei confronti diretti fra le tre squadre.

C'è persino la possibilità di superare il turno anche in caso di sconfitta con le Filippine, purché non superiore agli 11 punti. In quel caso però la Repubblica Dominicana dovrà battere l'Angola. Questo calcolo l'Italia potrà farlo prima del match contro i padroni di casa delle Filippine (domani alle 14 ora italiana) perché le altre due squadre del girone giocheranno alle 10.

Intanto il presidente della Fip Gianni Petrucci ha redarguito il coach Gianmarco Pozzecco: «Gli errori arbitrali ci sono e ci sono sempre stati, non abbiamo perso per questo, si deve sempre accettare il risultato del campo. A tutti gli allenatori ho detto che non voglio più vedere episodi come quello di ieri, la nostra Federazione ha un'immagine da difendere».

