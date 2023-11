L'avventura in azzurro di Gigi Datome prosegue. Non più sul parquet perché si è ritirato dopo i Mondiali, ma con un nuovo ruolo: a partire da febbraio sarà il nuovo Capo delegazione della nazionale maschile.

Uno sbocco naturale per l'ala olbiese che è stato per 10 anni capitano dell'Italbasket e detiene il record di presenze in azzurro con 323 partite dalla nazionale Under 14 a quella senior dove ha realizzato 1.766 punti.

Il suo esordio avverrà il 22 febbraio a Pesaro nella gara contro la Turchia valida per la qualificazione a EuroBasket 2025.

Anche l'Olimpia Milano dopo il ritiro ha offerto a Datome un ruolo importante, quello di Olimpia Ambassador, ambasciatore della società più vincente in Italia.

© Riproduzione riservata