La Nuova Icom Selargius resta ferma al palo. Terza sconfitta su tre gare in A2 Femminile per le giallonere, che inciampano anche a Salerno (69-59 il finale) e non riescono ancora a cancellare la quota zero dalla loro classifica.

A coach Chimenti non sono bastati i ritorni di Berrad e Ceccarelli, assenti per infortunio nelle ultime settimane: dopo un primo periodo tutto sommato equilibrato (24-19 per Salerno), nel secondo quarto le padrone di casa si sono lasciate preferire. Trascinate da Silvino e De Mitri, Salerno ha toccato rapidamente la doppia cifra di vantaggio. Favre, però, ha condotto il contro break delle giallonere, capaci di accorciare fino al -5 alla pausa lunga (43-38).

Al rientro in campo il San Salvatore ha moltiplicato gli sforzi per girare l'inerzia del match: prima Thiam poi Favre hanno ridotto il gap fin quasi ad annullarlo sul -1 al 30' (52-51). Un dispendio di energie che è stato però pagato nell'utlima frazione, con Salerno che ha approfittato del blackout collettivo della Nuova Icom per mettere in piedi un 17-8 di parziale che ha chiuso definitivamente i giochi.

A pesare, in casa San Salvatore, è stato soprattutto il dato delle palle perse: ben 28 nei 40 minuti di gara.

Salerno Basket-San S. Selargius 69-59

Salerno Ponteggi: Silvino Olivera 24, Valerio 2, Orchi 6, Scala 2, De Mitri 17, Naddeo, Tagliaferri ne, Kischenbaum 8, Yusuf 10, Scolpini ne, Vitali. Allenatore Di Lorenzo

Nuova Icom Selargius: Mura 5, Berrad 1, Favre 22, Thiam 12, Ceccarelli 11, Madeddu, Ingenito 3, Pinna 5, Valenti ne, Corongiu. Allenatore Chimenti

Parziali: 24-19; 43-38; 52-51

